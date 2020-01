Arriva il musical “Ghost”, reinnamorarsi a teatro di Sam e Molly (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il film che negli anni Novanta ha commosso migliaia di spettatori in tutto il mondo, "Ghost", Arriva in contemporanea in Spagna e Italia in versione musical, adattato per il teatro dallo sceneggiatore originale Bruce Joel Rubin, con la regia di Federico Bellone. Uno spettacolo che andrà in scena al teatro EuropAuditorium di Bologna il 25 e 26 gennaio, al Sistina di Roma dal 28 gennaio al 9 febbraio, al teatro degli Arcimboldi di Milano dall'11 febbraio al 1 marzo e poi in molte altre città fino a maggio.Sui palcoscenici riprenderà vita la storia di Sam e Molly, nel film interpretati da Patrick Swayze e Demi Moore, qui da Mirko Ranù e Giulia Sol. La storia è quella del banchiere di New York e della giovane artista, la cui vita viene stravolta dall'omicidio di lui. Sam si ritrova ben presto fantasma e per manifestarsi a Molly si serve della truffaldina medium Oda Mae (Gloria Enchill). ... ilfogliettone

