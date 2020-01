Arrestato l’ortopedico Paolo Iannelli per Villa del Sole. Sequestrati 5 milioni di euro (Di venerdì 24 gennaio 2020) La Guardia di Finanza ha Arrestato e sottoposto ai domiciliari il famoso ortopedico napoletano Paolo Iannelli con l’accusa di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e concussione. Il medico era stato condannato nel marzo scorso a 9 anni di reclusione in primo grado per avere dirottato i pazienti dell’ospedale Cardarelli verso la sua clinica, la Villa del Sole. False fatture, mazzette sulle protesi ortopediche, persino conti correnti intestati ai morti per ripulire il denaro incassato in nero, oltre alla bancarotta fraudolenta della sua casa di cura. A poco meno di un anno dalla condanna a 9 anni per associazione finalizzata alla concussione, torna in manette il notissimo ortopedico napoletano Paolo Iannelli, figlio di quell’Eduardo Iannelli detto “il barone rosso” che fu un caposcuola della ortopedia italiana e a cui è stata intitolata una strada del quartiere ... limemagazine.eu

LimeMagazineU : Arrestato l’ortopedico Paolo Iannelli per Villa del Sole. Sequestrati 5 milioni di euro - infoitinterno : Arrestato l’ortopedico Paolo Iannelli per Villa del Sole. Sequestrati 5 milioni di euro - infoitinterno : Bancarotta fraudolenta, arrestato l'ortopedico Paolo Iannelli -