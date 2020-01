Aprilia, maxi carambola tra otto auto: investita una donna sul marciapiede (Di venerdì 24 gennaio 2020) maxi carambola tra otto macchine oggi ad Aprilia, tra corso Giovanni XXIII e via dei Mille. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate, e hanno poi coinvolto di conseguenza altre sei vetture, alcune delle quali parcheggiate. Una donna che in quel momento stava per attraversare, è stata investita. fanpage

LatinaQTW : Maxi incidente ad Aprilia, sei auto coinvolte. Presa in pieno una donna -