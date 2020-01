Apple ribadisce il proprio no al caricabatterie unico europeo: “soffoca l’innovazione” (Di venerdì 24 gennaio 2020) All’indomani della notizia di un rinnovato interesse da parte del Parlamento europeo riguardo alla possibilità di imporre a tutti i produttori uno standard unico per i caricabatterie destinati ai dispositivi mobili, Apple ha ribadito il proprio no in una dichiarazione ufficiale. Secondo il colosso californiano infatti un provvedimento di questo tipo soffocherebbe l’innovazione. “Riteniamo che una regolamentazione che imponga la conformità attraverso il tipo di connettore integrato in tutti gli smartphone, reprima l’innovazione anziché incoraggiarla e danneggerebbe i consumatori in Europa e l’economia nel suo complesso”, ha infatti affermato Apple che poi ha citato a sostegno della propria posizione i risultati di un recente studio che ha commissionato alla Copenhagen Economics. Dai dati emergerebbe infatti che imporre uno standard del genere ... ilfattoquotidiano

TuttoQuaNews : RT @TutteLeNotizie: Apple ribadisce il proprio no al caricabatterie unico europeo: “soffoca l’innovazione” - TutteLeNotizie : Apple ribadisce il proprio no al caricabatterie unico europeo: “soffoca l’innovazione” -