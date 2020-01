Anziana sta morendo: il cane si sdraia sulla sua spalla nell’ultimo secondo della sua vita (Di venerdì 24 gennaio 2020) I cani sono delle creature semplicemente fantastiche: si prendono cura delle persone che amano e che li trattano come se fossero dei membri della famiglia, perché sono degli esseri eccezionali. Questa Anziana signora stava per morire e il cane, che ha sempre dimostrato di essere unico, si è appoggiato sulla sua spalla proprio nell’ultimo istante di vita. Baxter non è un cane come tutti gli altri. Lui è un cane davvero speciale. La sua storia è stata fonte di ispirazione per tantissime persone, perché lui ha dedicato tutta la sua esistenza ad aiutare gli altri. In particolare a dare una mano a chi si trova in momenti di difficoltà, donando a ognuno gioia, tranquillità, calma. Il suo lavoro è semplicemente incredibile: con la sua dolcezza ha aiutato tantissime persone, fino al suo ultimo respiro. Il povero Baxter, infatti, oggi non è più tra noi. Ma ha vissuto 19 lunghissimi anni. ... bigodino

