Anticipazioni Una Vita dal 26 al 31 gennaio: baci e nuovi arrivi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Lucia bacia Telmo, ad Acacias arriva Guillermo Nel corso delle puntate di Una Vita in onda prossima settimana, Samuel parte per qualche giorno e raggiunge Segovia. Lucia, stanca di stare lontana da Telmo, va da lui e gli dichiara il suo amore. Non solo, tra loro scatta un bel bacio … L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 26 al 31 gennaio: baci e nuovi arrivi proviene da Gossip e Tv. gossipetv

an12frnc : RT @DonMatteoRai: Le anticipazioni non promettono niente di buono... ???? Natalina? ?? Assuntina? ???? Il PM e Sergio? ??????? Di una cosa siamo s… - TempestaItalian : #UnaVita: #RebecaAlemany parla di Lolita! #Anticipazioni #Acacias38 - sissiisissi2 : RT @DonMatteoRai: Le anticipazioni non promettono niente di buono... ???? Natalina? ?? Assuntina? ???? Il PM e Sergio? ??????? Di una cosa siamo s… -