Anticipazioni Grande Fratello Vip | Pago vincitore? La rivelazione

Pago vince il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini? La rivelazione di Solange Uno dei concorrenti amati dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è Pago. Il cantante, negli ultimi giorni, ha vissuto un momento di sconforto che lo ha spinto a confessarsi con Paola Di Benedetto, rivelandole la paura di essere nuovamente deluso dopo un probabile ritorno con Serena Enardu. Lasciato a Temptation Island Vip, Pago non ha intenzione di sopportare ulteriori colpi di testa. Solange, celebre sensitivo, ha incontrato il cantante e gli ha letto il piede e la mano, prima che varcasse la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà più spiata dagli italiani. Proprio nella Casa, l'uomo sta riscoprendo la passione per Serena Enardu. Solange ne è sicuro: Pago vincerà il Grande Fratello Vip ma il trionfo sarà anche nell'amore: deciderà una volta per tutte di ...

