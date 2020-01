Antica stella ricca di ossigeno fa luce sul baby Universo (Di venerdì 24 gennaio 2020) L‘atmosfera di una delle stelle più antiche è ricchissima di ossigeno: lo hanno scoperto gli strumenti dell’Osservatorio Keck alle Hawai, svelando informazioni preziose per ricostruire come l’ossigeno e altri importanti elementi chimici siano stati prodotti dalle prime generazioni di stelle dell’Universo. I risultati dello studio, pubblicati su Astrophysical Journal Letters, sono frutto della collaborazione fra Universita’ della California, Universita’ di Cambridge e Istituto di astrofisica delle Canarie. La stella puntata dai ricercatori si chiama J0815+4729 ed e’ posta a piu’ di 5.000 anni luce da noi, nella direzione della costellazione della Lince. Grazie allo spettrometro Hires montato sul telescopio Keck I dell’Osservatorio hawaiano, i ricercatori sono riusciti a quantificare la presenza di 16 elementi chimici nella sua ... meteoweb.eu

GianellaDel : RT @ASI_spazio: Antica e 'ossigenata': è la stella J0815+4729, che può dire molto sugli albori dell'Universo - VickyAlessandra : RT @ASI_spazio: Antica e 'ossigenata': è la stella J0815+4729, che può dire molto sugli albori dell'Universo - GsStroppa : RT @DavLucia: Ricordo una chiesa antica,romita,nell’ora in cui l’aria s’arancia e si scheggia ogni voce sotto l’arcata del cielo Eri stanca… -