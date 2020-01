Annabella Sciorra, il racconto dell’attrice ai giudici: “Harvey Weinstein mi ha stuprato a casa mia” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il processo all’ex re di Hollywood Harvey Weinstein, accusato di violenza sessuale contro due donne, è proseguito a New York con la prima, drammatica testimonianza di una delle sue tante vittime, l’attrice americana Annabella Sciorra, nota in particolare per il suo ruolo in ‘The sopranos‘. I fatti risalgono troppo indietro nel tempo per la contestazione del reato ma i procuratori intendono usare la sua deposizione, come quella di altre decine di vittime, per rafforzare l’accusa di predatore sessuale. La star ha raccontato che lo conobbe ad un party a Los Angeles quando lei era attrice emergente e lui un giovane produttore. Nei quattro anni successivi ricevette qualche regalo imbarazzante, tra cui una scatola di cioccolatini a forma di pene. Poi una sera, ha raccontato, dopo una cena con amici in un ristorante, Weinstein la accompagnò a casa a Manhattan e la stuprò, tra la ... ilfattoquotidiano

