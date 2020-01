Anna Mazzamauro con Paolo Villaggio non siamo mai stati amici (Di venerdì 24 gennaio 2020) Anna Mazzamauro è stata ospite a “Vieni da me e ha partecipato allo spazio dedicato alle emoticon, parlando del suo rapporto con alcuni personaggi famosi. Ma al momento del ricordo di Paolo Villaggio, la sua dichiarazione ha spiazzato tutti con queste parole: «Non siamo mai stati amici. Una volta gli chiesi perché non avevamo mai cenato insieme e lui mi disse ‘Ceno solo con attori ricchi e famosi’. Ti faceva sempre sentire a disagio. Io un giorno gli mostrai il libretto degli assegni e per scherzo gli dissi ‘Adesso possiamo cenare insieme?’». Tra i personaggi preferiti di Anna Mazzamauro c’è Al Bano. «Abbiamo fatto un film insieme. Il film non era carino, ma lui mi piaceva molto, è affascinante. Lo avrei sposato». people24.myblog

davide_turrini : @GPasqui @FQMagazineit anni fa qui - GPasqui : Vieni Da Me, Anna Mazzamauro: “Paolo Villaggio? Mai a cena insieme, mi ha detto ‘Io frequento solo attori di succes… - Noovyis : (Vieni Da Me, Anna Mazzamauro: “Paolo Villaggio? Mai a cena insieme, mi ha detto ‘Io frequento solo attori di succe… -