Angelica Borrelli, la storia della cantautrice napoletana non vedente

Napoli – Si dice che i sogni si avverano se si ha il coraggio di crederci e la storia di Angelica lo dimostra. Angelica Borrelli "cantautrice napoletana" nasce in provincia di Napoli il 12 marzo 1987 e, fin da piccola, trova nella musica quella luce che purtroppo i suoi occhi non le hanno mai permesso di vedere; frequenta l'Istituto napoletano Domenico Martuscelli nel quale comincia a sfiorare i primi tasti del pianoforte con una mano, mentre con l'altra segue i testi in braille. E a soli sei anni incomincia a scrivere i primi suoi testi e melodie insieme a suo fratello Pasquale Borrelli. Continua i suoi studi presso l'istituto per ciechi ed ipovedenti Paolo Colosimo e non abbandona mai il filo conduttore della sua vita: la musica. Angelica nasce artisticamente nel 2010 con le prime incisioni delle sue canzoni, scritte da lei con arrangiamenti del ...

