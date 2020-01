Amici, eliminati e primi ammessi al serale: le anticipazioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) La prossima puntata di Amici di Maria De Filippi sarà ricca di colpi di scena, con due eliminazioni importanti e il primo ammesso al serale. La fase finale del programma si avvicina e, dopo la fine di C’è Posta per Te, il 14 marzo, gli allievi della scuola si sfideranno in prima serata. Sono dieci gli studenti che accederanno alla seconda fase del format creato da Maria De Filippi, sfidandosi per la vittoria finale. Nel corso dell’ultima puntata pomeridiana dello show sono stati proprio gli allievi a votare la persona che meritava maggiormente di accedere al serale. La scelta è caduta su Nyv e la cantante, dopo essersi esibita di fronte a una commissione esterna composta da tre giurati, ha ottenuto la tanto ambita maglia del serale. Vero nome Mirella Nyvinne Pinternagel, la cantante è nata a Lussemburgo e ha 22 anni. Ha origini tedesche e marocchine, ma ha trascorso la sua ... dilei

