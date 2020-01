Amici di Maria: il Serale cambia giorno e C’è posta per te si allunga? (Di venerdì 24 gennaio 2020) Amici di Maria De Filippi: il Serale anticipa e cambia giorno di programmazione? Mancano pochi mesi al debutto del Serale di Amici 2020, ma oggi è Tvblog a lanciare la bomba. Sì, perché il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi non solo anticiperebbe la fase finale di prima serata, ma cambierebbe anche giorno di messa in onda. Il Serale di Amici 19, insomma, lascerebbe il sabato sera per approdare in un’altra serata più tranquilla, com’è stato fatto per Amici Celebrities a settembre. Perché è noto a tutti che il problema principale di Amici di Maria De Filippi è proprio il sabato, con il suo target di riferimento che proprio in quella serata esce e richiede a gran voce – da anni – un’altra serata. Amici il Serale andrà in onda di mercoledì com’è stato fatto con la versione vip? E soprattutto cosa ne sarà del sabato sera primaverile di ... lanostratv

