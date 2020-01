Amici 19, anticipazioni: due eliminazioni, due nuovi ingressi e la prima maglia verde per il Serale (Di venerdì 24 gennaio 2020) La puntata di Amici 19 che verrà trasmessa sabato 25 gennaio è già stata registrata. Ecco che cosa è successo Amici 19, anticipazioni: due concorrenti sono stati eliminati Sabato 25 gennaio andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 19. Tuttavia, la puntata (che di solito viene registrata il venerdì) questa volta si è svolta giovedì 23 gennaio. Nel web si sono diffuse le anticipazioni di quello che vedremo. A sorpresa sono stati eliminati due concorrenti. Dopo la consueta sfida a squadre, il team di Gaia ha perso e chi non è stato schierato per le prove doveva sostenere l’esame per evitare l’eliminazione. I ragazzi non schierati della squadra erano: Skioffi, Ayoub e Martina. I primi due hanno sostenuto l’esame immediatamente ed entrambi sono stati eliminati. Skioffi si è lamentato a lungo perché secondo lui non è stato giusto non essere schierato per ben ... kontrokultura

