Amazon vende a rate (anche in Italia) e senza interessi: ecco come funziona (Di venerdì 24 gennaio 2020) Amazon vende a rate e a tasso zero. Inizia in Italia una fase di sperimentazione. ecco come funziona il sistema e cosa fare. Su Amazon si potrà pagare a rate anche in Italia. La piattaforma degli acquisti online ha avviato una fase di sperimentazione anche nel Bel Paese nel tentativo di introdurre un sistema già in vigore in altri paesi. La rateizzazione su Amazon anche in Italia potrebbe essere possibile pagare a rate su Amazon. Si tratta di un sistema di rateizzazione a tasso zero . Il colosso dell’e-commerce ha avviato una sperimentazione soft. La società non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale, ma sulla piattaforma risulta possibile per alcuni utenti acquistare e pagare a rate uno smartphone, un Realme X2. Venduto direttamente da Amazon. fonte foto https://www.facebook.com/Amazon.it/ come funziona il pagamento a rate Con il sistema della rateizzazione ... newsmondo

NewsMondo1 : Amazon vende a rate (anche in Italia) e senza interessi: ecco come funziona - JohnHard3 : RT @granieri_gianlu: La fine del prestito a consumo delle banche e delle botteghe di quartiere(pure centri commerciali) Amazon vende a rate… - novabbetweet : Su #Amazon c'è qualcuno che vende senza peli sulla lingua. -