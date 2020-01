Amazon sta testando in Italia i pagamenti a rate (Di venerdì 24 gennaio 2020) (Foto: Jeramey Lande/123RF) La ricerca sui metodi di pagamento è tra i settori su cui Amazon sta spingendo di più negli ultimi anni, e mentre il colosso dell’ecommerce lavora a un sistema che permette di pagare i propri acquisti in negozio soltanto con la scansione del palmo della mano, in Italia è in fase di test la possibilità di scegliere i pagamenti rateali a tasso zero per gli acquisti effettuati online. Chi può pagare a rate? Il metodo di pagamento non è ancora disponibile per tutti i clienti, ma l’azienda sta attivando questa possibilità su un campione di utenti selezionato. Gli utenti ammessi devono essere residenti in Italia, avere un account Amazon attivo da almeno un anno e avere una buona cronologia di pagamenti. Cosa si può pagare? L’opzione compare soltanto su alcuni prodotti, come si legge sulla pagina del sito dedicata, e permette di scegliere la modalità di pagamento in ... wired

