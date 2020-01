Alicia Keys: nuovo album, quando esce e anticipazioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Alicia Keys: nuovo album, quando esce e anticipazioni Torna Alicia Keys, una delle superstar più amate della musica mondiale. Il suo nuovo album si chiama Alicia e sarà pubblicato il 20 Marzo 2020. Ma non c’è solo il nuovo disco nel futuro della cantante americana: in arrivo anche un tour mondiale. Ecco di seguito i dettagli. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Non solo il disco: in programma anche un libro Il 20 Marzo 2020 sarà un giorno importante per i fan di Alicia Keys. Infatti quel giorno come detto sarà pubblicato Alicia, suo ultimo album che sarà pre-ordinabile a partire dal 24 Gennaio, un giorno prima del compleanno della performer di New York, nata il 25 Gennaio 1981. Il giorno dopo, 26 Gennaio, presenzierà ai Grammy Award come ospite. Un altro progetto a cui la cantante tiene molto è More Myself, il suo primo libro, edito da Flatiron Publishing e ... termometropolitico

JupiterDaTruth : Alicia Keys ?? So Simple Ft Lellow ?? - helolima08 : Defina seu gosto musical com 16 artistas/bandas Xxxtentacion Snoop dogg Bow wow Jacquees Hkss Filipe ret Froid… - triplesradio25 : #NowPlaying Alicia Keys - In Common (Radio Edit) -