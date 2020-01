Alfonso Signorini bacia Pupo sulla bocca al Grande Fratello Vip (Di venerdì 24 gennaio 2020) Alfonso Signorini ha aperto la diretta di questa sera del Grande Fratello Vip dando un bacio sulla bocca al suo opinionista Pupo Alfonso Signorini ha dato il via a questa nuova puntata del Grande Fratello Vip baciando sulla bocca il suo opinionista Pupo. No, tra i due non è nata nessuna storia d’amore o qualche … L'articolo Alfonso Signorini bacia Pupo sulla bocca al Grande Fratello Vip è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

trash_italiano : nessuno: ... Alfonso Signorini: #GFVIP - fuggiamocleo : sinceramente non mi piace come conduttore alfonso signorini #GFVIP - Maria25760009 : RT @eliscrivecose: BARBARA ALBERTI PUOI ACCULTURARTI QUANTO VUOI MA LA CULTURA NON TI SALVERÀ DALLA TUA MISERIA INTERIORE, PUOI INCANTARE A… -