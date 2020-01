Alessandria, donna trovata morta in casa: ha ferite alla testa, ipotesi omicidio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una donna di 41 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Valenza, nella provincia di Alessandria. Si tratterebbe di un omicidio: la vittima presenta infatti delle ferite alla testa. A dare l’allarme è stato il marito, che ha trovato la moglie senza vita tornando a casa dal lavoro. fanpage

