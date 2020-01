Al cinema "Figli", comica istantanea della genitorialità moderna - (Di venerdì 24 gennaio 2020) Serena Nannelli Ansie e nevrosi di due genitori bis, raccontate attraverso una serie di siparietti apparentemente svagati ma dalla freschezza rigenerante e illuminante. "Figli" è il film che Mattia Torre (già regista di "Boris" e "Ogni maledetto Natale") ha scritto ma non ha potuto girare a causa della malattia che se lo è portato via lo scorso Luglio. Tratto dal monologo dello stesso autore “I Figli ti invecchiano” che diventò virale interpretato da Valerio Mastandrea in un programma televisivo, "Figli" racconta, con ilare irriverenza e mantenendosi in bilico tra reale e immaginario, le difficoltà cui va incontro chi decida di procreare in un Paese come il nostro. Sara e Nicola (Paola Cortellesi e Valerio Mastrandea) sono sposati, innamorati e hanno una Figlia di 6 anni. L'arrivo del secondogenito, però, li coglie impreparati: il carico di lavoro aggiuntivo sconvolge ... ilgiornale

