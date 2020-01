Agricoltura: Rolfi, 'produzione mais in calo, attuare piano nazionale' (Di venerdì 24 gennaio 2020) Milano, 24 gen. (Adnkronos) - "Il costante calo della produzione nazionale di mais è motivo di preoccupazione. Bisogna attuare con determinazione e celerità le indicazioni del piano nazionale". Lo ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura, presentando i dati 2019 relativi alla c liberoquotidiano

Garda_Post : L'assessore all'agricoltura Rolfi: “Sui nuovi dazi chiediamo tavolo Stato – Regioni per piano di sostegno alle azie… - milanopaviatv : L’assessore regionale all’agricoltura Fabio Rolfi, atteso lunedì in Oltrepò per un importante incontro del settore… - AgriculturaIT : @FRolfi al convegno di Confai Mantova al Bovimac: apertura della Lombardia segnale di una visione strategica dell’a… -