Agricoltura digitale, cercasi best practice: le domande entro il 31 gennaio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Digital Innovation Team della Fao ha lanciato un bando per la raccolta di buone prassi in materia di Agricoltura digitale. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 31 gennaio 2020. L’obiettivo della call è di promuovere lo scambio di esperienze, soluzioni, raccomandazioni ed esperienze acquisite sull’Agricoltura digitale. Le buone pratiche che si vogliono documentare dovranno essere relative all’uso delle Ict nell’Agricoltura. Le soluzioni e le buone pratiche digitali proposte dovranno essere utili e accessibili ai piccoli agricoltori. L'articolo Agricoltura digitale, cercasi best practice: le domande entro il 31 gennaio proviene da Ildenaro.it. ildenaro

