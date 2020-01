"Abbiamo tre bombe da disinnescare prima di parlare del futuro di Alitalia" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Vai a guardare sotto i sedili di Alitalia, come deve far un commissario, e trovi sempre della polvere anzi della sporcizia incrostata. Ed è quello che ha raccontato questa mattina ai sindacati Giuseppe Leogrande nel corso di un incontro, convocato in anticipo rispetto alle aspettative delle organizzazioni dei lavoratori.“Abbiamo tre bombe da disinnescare prima di poter parlare del futuro aprendo il confronto”, ha detto il legale bolognese ai rappresentanti dipendenti confermando il detto che dice piove sempre sul bagnato.Alitalia perde oltre 600 milioni l’anno e ha bisogno come un naufrago dei 400 milioni di liquidità che il governo le ha promesso e il Parlamento si appresta a metterle a disposizione convertendo il decreto legge. Ma ora quei fondi rischiano di essere seriamente intaccati da due strampalate vicende amministrative.La prima riguarda le 3.600 ... huffingtonpost

