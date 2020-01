A rischio l’ospitata di Roberto Benigni, ecco perché (Di venerdì 24 gennaio 2020) Avete letto bene: Roberto Benigni rischia di non essere uno dei prossimi ospiti del Festival di Sanremo. La kermesse canora, insomma, rischia grosso. Soprattutto perché ancora non si riescono a trovare accordi soddisfacenti con gli ospiti che dovrebbero calcare il palco dell‘Ariston. Come ricorderete, l’ospitata di Georgina Rodriguez sarebbe stata bloccata la scorsa settimana a causa del cachet troppo alto richiesto dalla modella e fidanzata di Cristiano Ronaldo. Idem Monica Bellucci, che con un comunicato da parte del suo ufficio stampa aveva fatto sapere che non parteciperà al Festival di Sanremo (per motivi sconosciuti). Adesso pare che anche l’ospitata di Roberto Benigni sia a rischio. Motivo? L’attore toscano avrebbe chiesto circa 300 mila euro per salire sul palco dell’Ariston. Mancano veramente pochissimi giorni all’inzio del ... trendit

