A Live-Non è la d’Urso il ritorno di Luigi Favoloso in Italia: verità e 5 sfere (Di venerdì 24 gennaio 2020) Non avevamo molto dubbi sul fatto che sarebbe accaduto…E infatti nella puntata di Live-Non è la d’Urso del 26 gennaio 2020 ci sarà il ritorno in Italia di Luigi Mario Favoloso. Lo aveva annunciato anche Dagospia poche ore fa, dando la notizia per certa. Ma non era per nulla difficile immaginarlo, non a caso nel nostro ultimo articolo dedicato alle foto della rivista Chi di Favoloso in Svizzera, avevamo ipotizzato che l’occasione per il suo ritorno in Italia sarebbe stata una diretta televisiva. E così sarà. Da qualche ora tra l’altro il Favoloso, ha iniziato a usare di nuovo i social, non è più un desaparecido. Nelle ultime ore era in Armenia ma aveva annunciato che stava per spostarsi di nuovo. Immaginiamo che a breve arriverà in Italia visto che domenica sera sarà in diretta nel salotto di Live-Non è la d’urso. Per la prima volta dopo il clamore ... ultimenotizieflash

