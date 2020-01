A Liliana Segre la cittadinanza onoraria di Roma (Di venerdì 24 gennaio 2020) Parte, dopo il sì all’unanimità dell’assemblea capitolina, l’iter per assegnare alla senatrice a vita Liliana Segre la cittadinanza onoraria di Roma. La proposta è stata avanzata dalla lista civica Roma Torna Roma e dal gruppo del Pd. La senatrice Segre «ha vissuto il dramma che tutti noi non possiamo far altro che ricordare la tragedia dell’Olocausto», si legge in una nota congiunta del gruppo Pd e Civica Roma torna Roma. «Solo in questo modo possiamo far sì che un orrore del genere non si ripeta più. Liliana Segre ha speso la sua vita per testimoniare quel dramma, per insegnare a giovani e meno giovani al rispetto del diverso attraverso la sua storia. Il suo insegnamento, il suo dolore, la sua tragedia, contro la cultura dell’odio e dell’antisemitismo sono un argine insuperabile per difendere il futuro di tutti noi. Confidiamo di avere la ... open.online

