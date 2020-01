5 serie tv che, per assurdo, non sono ancora arrivate in Italia (Di venerdì 24 gennaio 2020) In questi anni di moltiplicazione dei servizi di streaming, pensiamo di poter aver accesso a tutte le serie tv possibili. Eppure, per strane ragioni spesso diverse caso per caso, ci sono alcuni titoli che, pur trovando un grande successo di pubblico e di critica all’estero, da noi non sono disponibili. Ovviamente, con l’arrivo in futuro di ulteriori nuovi competitor nel mondo delle piattaforme digitali on demand la speranza è che anche queste produzioni siano presto fruibili pure qui. Nell’attesa, vediamo quali sono le serie ancora inedite in Italia da tenere comunque d’occhio 1. Shrill https://www.youtube.com/watch?v=JyUr -jxWZA I primi sei episodi di questa serie comica sono stati apprezzatissimi la scorsa primavera. La seconda stagione torna il 24 gennaio 2020 sulla piattaforma americana Hulu. La protagonista è Aidy Briant, che fa parte del cast del Saturday Night Live e che qui ... wired

LIVE Brescia-Milan - serie A calcio 2020 in DIRETTA : Ibrahimovic e il Diavolo pronti al saccheggio del ‘Rigamonti’ : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Data, programma e probabili formazioni di Brescia-Milan Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Brescia-Milan , primo anticipo della 21ma giornata di Serie A 2019- 2020 . Allo Stadio Mario Rigamonti si disputerà un derby lombardo importantissimo per entrambe le squadre: i padroni di casa non vincono da cinque giornate e sono scivolati in penultima posizione, ad un punto ...

A Discovery of Witches - streghe e vampiri nella serie tv di Sky - : Niccolò Sandroni A Discovery of Witches finalmente arriva in Italia. La serie tv di Sky racconterà di streghe , vampiri e altri elementi fantasy ambientati ai giorni nostri Uscita nel 2018 ma ancora inedita in Italia, A Discovery of Witches sbarca su Sky e Now Tv con la prima stagione ed un futuro già assicurato. A Discovery of Witches , la trama Ambientata ai giorni nostri, la serie tv avrà elementi fantasy e una storia d’amore ...

Parasite | tutto quello che sappiamo sulla serie tv tratta dal film : Annunciata a sorpresa dal network HBO ma ancora avvolta nel mistero, la serie tratta da Parasite , successo del regista coreano Bong Joon-ho, non sarà un semplice adattamento televisivo. La serie di Parasite permetterà di conoscere tutti quegli avvenimenti che nel film non sono stati mostrati, molti dei quali comunque già immaginati da Bong Joon-ho ma […] L'articolo Parasite | tutto quello che sappiamo sulla serie tv tratta dal film ...

«The Witcher» è la serie più vista su Netflix e diventa anche un film : Non ha entusiasmato la critica, ma The Witcher è stato un successo di pubblico. Almeno, questo è quanto emerge dalle dichiarazioni di Netflix , secondo cui la serie fantasy ispirata alla saga letteraria di Andrzej Sapkowski è la novità più vista di sempre sulla piattaforma. Disponibile su Netlix dal 20 dicembre, The Witcher è già stata rinnovata per una seconda stagione e ha fatto parlare di sé anche per la ...

Moreno Torricelli compie 50 anni : dalla serie D alla Champions vinta - storia e memorie del terzino che doveva essere falegname : “Luca, hai visto che ce l’abbiamo fatta?”. È il cerimoniale di consegna della Champions League 1996 a Roma, Moreno Torricelli ha appena dato un bacio sulla guancia al suo capitano Gianluca Vialli. Entrambi sono felicissimi. A 26 anni Torricelli ha giocato la partita della vita, ha contenuto la verve di Musampa e ha spinto sulla fascia come un forsennato. La vittoria ai rigori con l’Ajax è la vetta più alta della sua carriera. “Non veniva ...

Xbox serie s X prende vita in un video che ne mostra il design : L'artista digitale Giuseppe Spinelli ha recentemente realizzato un video (basato sulle immagini dei brevetti) che mostra il possibile design di Xbox Series X. Spinelli lavora per Let's Go Digital e tempo fa ha realizzato un video simile ma dedicato a PS5 ed al controller DualShock 5.Nel video vediamo quindi il caratteristico design a torre (confermato dai progettisti di Microsoft) e le porte poste sul retro del sistema, notiamo anche la grande ...

The Witcher : Toss A Coin To Your Witcher e la colonna sonora della serie disponibili in streaming : La canzone della serie The Witcher , Toss A Coin To Your Witcher , è finalmente disponibile sulle piattaforme di streaming . The Witcher , la serie Netflix, può contare su una colonna sonora in grado di lasciare il segno e Toss A Coin To Your Witcher è ora disponibile sulle piattaforme di streaming come Spotify, Apple Music, Amazon Music e Deezer. Il 27 dicembre erano stati pubblicati online online quattro brani creati per lo show sull'account ...

The Witcher 2 : Kristofer Hivju de Il Trono di Spade nel cast della serie Netflix? : Alcuni rumor suggeriscono che nel cast di The Witcher 2 potrebbe esserci anche Kristofer Hivju , l'attore diventato famoso per il ruolo di Tormund ne Il Trono di Spade . The Witcher 2 potrebbe dare il benvenuto anche a Kristofer Hivju , diventato famoso come il bruto Tormund de Il Trono di Spade . Al momento si tratta di un rumor non ancora confermato nè da Netflix nè dal diretto interessato, ma un posto tempestivamente cancellato potrebbe essere ...

La lista delle serie tv Netflix più viste - in testa c’è The Witcher : seguono You 2 e Stranger Things 3 : Quali sono le serie tv Netflix più viste ? La piattaforma di streaming ha svelato i numeri degli show più guardati, basandosi su una specifica metrica. Se in passato, si prendeva in considerazione ogni account che guardava almeno il 70% del singolo episodio, adesso si è deciso di includere "ogni volta che un utente preme il tasto play" - anche se si tratta di due soli minuti di visualizzazione. The Witcher Grazie anche all'alta definizione, The ...

Dieci serie tv che finiranno nel 2020 - da Le Regole del Delitto Perfetto a Tredici e Criminal Minds : Molti dei titoli di maggior successo degli ultimi anni stanno per abbandonare la tv: tra le tante serie tv che finiranno nel 2020 ci sono titoli molto popolari e dalla lunga storia come Modern Family e Criminal Minds , altre dalla vita più breve come Le Regole del Delitto Perfetto e Le Ragazze del Centralino, altre ancora che sembravano destinate a finire già dopo la prima stagione, come Tredici . Alcune delle serie tv che finiranno nel ...

The Prince | su HBO Max la serie animata che prende in giro i reali inglesi : HBO Max ha acceso il semaforo verde su The Prince , una serie satirica animata proveniente dal produttore di Family Guy, Gary Janetti Gary Janetti ha anche doppiato il personaggio del titolo; la serie è prodotta da 20th Century Fox TV. The Prince , il cui cast vocale com prende anche Orlando Bloom, Condola Rashad, Lucy Punch, Tom […] L'articolo The Prince | su HBO Max la serie animata che prende in giro i reali inglesi proviene da ...

The Witcher di Netflix sta per diventare la serie con la prima stagione di maggior successo della piattaforma : Il mese scorso, The Witcher ha debuttato su Netflix ed è diventata immediatamente un successo enorme non solo tra i fan della serie , ma con tutto il pubblico più mainstream di Netflix , che è senza dubbio alla ricerca di un "sostituto" dopo Il Trono di Spade. Durante una nuova riunione con gli azionisti, Netflix ha rivelato che The Witcher è sulla buona strada per diventare la serie con la prima stagione di maggior successo della piattaforma , con ...

The Art of Game of Thrones il libro che svela i segreti della serie : Il Trono di spade ormai terminato torna in versione cartacea per svela re i segreti della serie attraverso concept art...

Stephen Amell sul set di Arrow 8 solo perché ha ricevuto “un sacco di soldi” : la serie fa un salto nel 2040 con Mia : Doppio colpo di scena nelle ultime ore per i fan di Arrow 8 che si sono ritrovati catapultati nel 2040 grazie al nuovo episodio della serie che ha fatto da pilot al possibile spin-off dedicato a Mia Queen e alle Canaries. Fin qui tutto noto se non fosse che proprio ieri il protagonista principale della serie , Stephen Amell , si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che riguardano la sua salute ma, soprattutto, il motivo per il quale ha deciso ...

Squalificati serie B – Livorno e Virtus Entella decimate - fuori in 19 : stangati Schenetti - Di Gennaro e Vrenna : Squalificati Serie B – Sono 19 gli Squalificati dal Giudice Sportivo di Serie B. Tre giornate per il calciatore del Livorno Matteo Di Gennaro e per quello della Virtus Entella Andrea Schenetti per essersi messi reciprocamente le mani al collo nel corso del match dell’ultimo turno. Due turni a Falasco (Perugia), un turno a Claiton (Cremonese), Da Cruz, Gerbo (Ascoli), Grillo (Trapani), Settembrini, Contini Baranovsky, Paolucci ...

