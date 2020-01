16enne uccide madre e fratelli a coltellate e poi va a scuola (Di venerdì 24 gennaio 2020) La notizia fa il giro del mondo in pochissimo tempo. Una vera tragedia quella accaduta a Surham, in Alabama. A compiere il malsano gesto è stato un ragazzo di 16 anni, che ha brutalmente ucciso la madre e i suoi fratelli minori, ovvero una coppia di gemelli. Numerose le coltellate inferte sui tre corpi. A lanciare l’allarme sarebbe stato un vicino di casa, ma quando la polizia è giunta sul posto ha trovato i corpi della donna e dei ragazzi, sul pavimento, coperti di sangue. I motivi che hanno spinto il giovane a uccidere i suoi familiari rimane un mistero, ma le indagini sono in corso. L’autopsia dovrà ora chiarire la dinamica dei fatti e i tempi del delitto. La vicenda ha letteralmente sconvolto la comunità locale, che ha definito la famiglia come persone estremamente educate e rispettose, compreso il ragazzo autore del folle gesto. Quello che sconvolge ulteriormente, ... caffeinamagazine

