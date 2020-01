070 Shake: Modus Vivendi Tour, la rapper americana live a Roma il 31 gennaio (Di venerdì 24 gennaio 2020) TOUCH THE WOOD presenta: 070 Shake. Uscito il 17 gennaio l’attesissimo album d’esordio “Modus Vivendi”. La rapper americana sarà in Italia il 31 gennaio al Goa Club – Roma. Il 31 gennaio fa tappa a Roma il Tour europeo di 070 Shake per presentare il suo primo e attesissimo album “Modus Vivendi”, in uscita il 17 gennaio per GOOD Music (Def Jam). La giovane rapper originaria del New Jersey con origini latino-americane è considerata uno dei talenti più intriganti negli Stati Uniti di questo genere. Le collaborazioni con stelle come Kanye West, Nas, Pusha T e DJ Khaled ne sono una conferma. “Modus Vivendi” è stato prodotto dall’oramai arcinoto produttore Mike Dean (Travis Scott, Jay Z, Kanye West, Pusha T) e affronta temi come la solitudine, la rabbia e l’analisi dei desideri più intimi del proprio animo. 070 Shake ha definito questo ... romadailynews

