Wuhan: il coronavirus cinese e la storia del vaccino “stranamente” già pronto (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’aeroporto di Wuhan è chiuso e questa mattina a Fiumicino è atterrato l’ultimo volo proveniente dalla città cinese dove si è maggiormente diffuso il coronavirus classificato come 2019-nCoV dall’OMS. Al loro arrivo, i 202 passeggeri hanno seguito le procedure sanitarie disposte dal ministero della Salute e attivate da Aeroporti di Roma. In Cina il coronavirus, che è associato a gravi casi di polmonite, ha causato almeno 17 morti. C’è già il vaccino, allora è un complotto! Ma il vaccino non c’è Ma al di là di quello che si sa sul virus a tenere banco su certi canali social è quello che non ci vogliono dire. Diversi utenti – non solo in Italia – hanno scoperto che dietro l’allarmismo sul coronavirus si nasconde la sete di denaro delle solite case farmaceutiche. Per il virus infatti potrebbe già essere disponibile un vaccino (che ricordiamo, serve ... nextquotidiano

RobertoBurioni : SIAMO NEI GUAI ++ WUHAN ISOLATA, BLOCCATI TRENI E AEREI- ROMA, 22 GEN - Il trasporto pubblico di Wuhan si ferma per… - MinisteroSalute : ?Nuovo #coronavirus, in Italia attiva rete di sorveglianza e monitoraggio: ? da giovedì attivazione canale sanita… - Agenzia_Ansa : Possibile caso del virus cinese anche a San Pietroburgo. Il trasporto pubblico di #Wuhan si ferma temporaneamente p… -