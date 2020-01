Whatsapp rivoluzione: dopo il tema scuro, la nuova utilissima novità (Di giovedì 23 gennaio 2020) Abbiamo da poco saputo della novità del tema scuro di Whatsapp, ma già ne arriva un’altra che rivoluzionerà totalmente app: utilissima innovativa, scopriamola insieme Whatsapp (fonte foto: Pixabay) Sono giorni di grandi cambiamenti per Whatsapp, la famosa e apprezzata app di messaggistica online, che pian piano, un passo dopo l’altro, sta rivoluzionando il proprio aspetto e il funzionamento. Da poco si è saputo della novità inerente al dark mode, cioè al tema scuro che è possibile attivare sul vostro smartphone, ma altri cambiamenti, che promettono davvero bene, stanno per arrivare. E sì, perché gli sviluppatori della popolare applicazione di messaggistica istantanea sono tornati a lavoro per una nuova funzionalità che dovrebbe avere il nome di “Trasferisci account“, o “Account Transfer”, se preferite. Ciò di cui si parla ... chenews

