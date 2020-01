Vuoto, azione e spazio: Piero Golia a La Fondazione a Roma (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma, 23 gen. (askanews) – Uno spazio espositivo in centro a Roma, che intende offrire nuove prospettive alla ricezione e alla fruizione dell’arte contemporanea. La Fondazione ha presentato, come secondo progetto in loco, una mostra di Piero Golia, che dal Vuoto ha portato, in presa diretta e performativa, alla nascita del lavoro. Ne abbiamo parlato con il curatore Pier Paolo Pancotto. “Il Vuoto – ci ha detto – in realtà è un pieno, questo rumore che si sente è già parte della performance, con la quale si crea qualcosa che visivamente modifica l’aspetto dello spazio e dunque diventerà una scultura”. La performance appunto, un intervento con martelli pneumatici e altri strumenti, per agire realmente sulla geografia dello spazio dell’esposizone e creare, coinvolgendo nel momento dell’opera tutte le persone presenti nelle sale, una ... notizie

In Cina il bungee jumping dell’indignazione : maiale vivo lanciato nel Vuoto per inaugurare un parco : Hanno legato un maiale vivo alle corde di sicurezza e poi lo hanno lanciato nel vuoto . Il bungee jumping dell’indignazione arriva dalla Cina , dove si è scelto così di inaugurare un parco divertimenti Inaugurazione di un parco divertimenti con il lancio di un maiale nel vuoto . Un maiale vivo legato alle corde di sicurezza del […] L'articolo In Cina il bungee jumping dell’indignazione : maiale vivo lanciato nel vuoto per inaugurare un parco ...

Papa : “Violenza su donne profanazione di Dio. Migranti incinte giudicate numeri in esubero da chi ha pancia piena e cuore Vuoto d’amore” : Una “profanazione di Dio” che è “nato da donna”. Così Papa Francesco nell’omelia dopo la messa di Capodanno ha definito la violenza contro le donne che, ha ricordato, sono “fonti di vita”. Eppure, ha sottolineato Bergoglio, vengono “continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo”. Il Papa ha sottolineato come “dal corpo ...

Satisfictioneu : @StefanoScrima con la #recensione di 'L’inferno del politico. Del vuoto, dell’ozio e della non azione' (… - gianchy51 : @salcinz @GustavoMichele6 @pdnetwork @Azione_it @ItaliaViva @VoltItalia @Piu_Europa Il vuoto cosmico. -