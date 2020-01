Volley, Trento espugna Milano e vola in semifinale di Coppa Italia: dominio dolomitico, ora sfida a Civitanova (Di giovedì 23 gennaio 2020) Trento ha sconfitto Milano con un netto 3-0 (25-23; 25-19; 25-19) e si è qualificata alla Final Four della Coppa Italia 2020 di Volley maschile che andrà in scena a Bologna nel weekend del 22-23 febbraio. I dolomitici hanno espugnato l’Allianz Cloud nell’incontro secco dei quarti di finale, si preannunciava una partita decisamente più equilibrata e invece i ragazzi di Angelo Lorenzetti sono riusciti a giganteggiare in lungo e in largo soffrendo soltanto nel primo set. Alla Itas sono bastati 83 minuti di gioco per chiudere la contesa e regalarsi la semifinale contro Civitanova mentre l’altro sfida nel capoluogo emiliano sarà tra Perugia e Modena, questa sera i meneghini non sono stati all’altezza di una partita da dentro o fuori e hanno totalmente fallito la prova del nove. La quarta forza della SuperLega al termine del girone d’andata non ha potuto nulla ... oasport

