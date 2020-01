Volkswagen - Multa milionaria in Canada per il dieselgate (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il dieselgate costa al gruppo Volkswagen una nuova Multa milionaria: stavolta la stangata è arrivata in Canada, dove un tribunale di Toronto ha imposto alla Casa tedesca una sanzione pari a 196,5 milioni di dollari locali (circa 135 milioni di euro) per la violazione delle leggi ambientali e la diffusione sul mercato di informazioni fuorvianti sulle emissioni di circa 128 mila veicoli Volkswagen, Audi e Porsche.Chiuso il caso giudiziario. La Multa rientra nell'accordo raggiunto dai tedeschi con il governo di Ottawa per chiudere la causa legale avviata a dicembre all'esecutivo guidato da Justin Trudeau: dopo quattro anni di indagine dellagenzia governativa Environment and Climate Change Canada, i tedeschi sono stati accusati di aver importato nel paoese veicoli non conformi agli standardi. La corte, presieduta dal giudice Enzo Rondinelli, ha convalidato l'intesa, anche alla luce della ... quattroruote

