Virus misterioso, panico in Cina: quarantena totale per i 20 milioni di abitanti delle città di Wuhan e Huanggang, 25 morti. “Non era mai successo prima” [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 23 gennaio 2020) E’ salito a 25 il numero delle persone morte in Cina a causa del nuovo coronaVirus, mentre i contagi sono 616. Lo ha riferito Sky News, citando le autorità locali. La città di Wuhan (11 milioni di residenti), origine ed epicentro dell’epidemia, è “Lockdown“, in isolamento totale, a due giorni dal Capodanno cinese in cui milioni di persone ogni anno viaggiano all’interno e all’esterno del Paese. Stamattina anche la città di Huanggang (7 milioni di residenti), nella provincia cinese di Hubei è stata isolata per tentare di arginare l’epidemia. Il trasporto pubblico smetterà di funzionare dalla mezzanotte per evitare l’ulteriore diffusione del nuovo ceppo di coronaVirus. Lo ha annunciato in una nota l’amministrazione della città, la seconda più grande della provincia con oltre sette milioni di abitanti. “Dalla mezzanotte del ... meteoweb.eu

