Virus in Cina: salgono a 25 le vittime, oltre 600 i contagiati. Altre due città in quarantena. Gli scienziati: l’infezione generata dai serpenti (Di giovedì 23 gennaio 2020) All’aeroporto della Capitale arrivati 202 passeggeri da Wuhan sottoposti a scanner termici e controlli in un corridoio separato. Sospesi i voli da Singapore e Taipei per la regione “contagiata” lastampa

