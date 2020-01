Virus della Cina a Bari | primo caso sospetto in Italia

Virus Cina - il Ministro della Salute Francese : “Nessun caso in Francia” : In Francia non ci sono al momento casi legati al coronaVirus di origine cinese, e le due persone sospettate di essere contagiate sono state esaminate ma i test hanno dato risultati negativi. Lo ha affermato la ministra della Salute Francese, Agnes Buzyn, facendo il punto con la stampa. Buzyn ha voluto rassicurare dopo l’allarme, partito da una donna cinese originaria di Wuhan, che aveva postato sul sito dell’ambasciata cinese a ...

Nuovo coronaVirus cinese - Burioni : “Sconvolgente la blindatura della città di Wuhan - il centro dell’epidemia” : “Mentre ancora sappiamo pochissimo del coronavirus, se non che sta continuando a diffondersi, la notizia sconvolgente è la blindatura della città di Wuhan, il centro dell’epidemia: impossibile viaggiare in treno e aereo. Un provvedimento senza precedenti: chiudere al mondo una città che ha lo stesso numero di abitanti del Belgio o del Portogallo, e più di quelli di Austria o Svizzera, è qualcosa che io non ricordo sia mai ...

Virus Cina - atterrato a Fiumicino il volo con 202 passeggeri : falso allarme prima della partenza : Cresce l’allerta per il CoronaVirus, che sta mettendo in ginocchio Wuhan. Dalla città cinese è atterrato a Roma, al Leonardo da Vinci di Fiumicino, con un’ora d’anticipo, il volo con a bordo 202 passeggeri provenienti dalla provincia centro-orientale di Hubei. Alle persone, per la prima volta, sono state applicate tutte le procedure disposte dalle autorità per prevenire il diffondersi del contagio. Ai passeggeri del volo di ...

Virus Cina - il Ministero della Salute : le istruzioni per identificare i casi sospetti : Le istruzioni per identificare un caso sospetto di infezione da nuovo coronaVirus, con la raccomandazione di segnalarlo entro 24 ore dalla rilevazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento Sanitario Internazionale. E’ quanto indica la circolare del Ministero della Salute appena inviata agli assessorati alla Salute, agli Ordini professionali di medici e infermieri, ai ministeri degli Esteri, Difesa e Trasporti e ad altri enti ...

Virus Cina - Rezza(Iss) : “La letalità sembra più bassa della Sars” : Anche se mancano ancora molti dati per definire meglio il nuovo coronaVirus cinese, quello che si può dire al momento è che “il suo tasso di letalità sembra essere più basso di quello della Sars”. A spiegarlo all’ANSA è Gianni Rezza, epidemiologo dell’Istituto superiore di sanita’ (Iss). “Siamo in attesa di conoscere dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nuovi dettagli sul Virus, precisa ...

CoronaVirus – Riunita la task-force del Ministero della Salute : Coronavirus – Riunita la task-force del Ministero della Salute – Questa mattina al Ministero della Salute si è Riunita, presso l’Ufficio di Gabinetto, la task-force con compito di coordinare ogni iniziativa relativa al fenomeno Coronavirus 2019-nCoV. La task-force a cui ha partecipato il ministro della Salute, Roberto Speranza, sarà attiva 24 ore su 24. Essa è composta dalla Direzione generale per la prevenzione, dalle altre ...

CoronaVirus - in Cina continua a crescere il numero delle vittime. In Italia il ministero della Salute costituisce una task-force. Allertati anche i medici di famiglia : Si è riunita questa mattina al ministero della Salute la task-force che avrà il compito di coordinare ogni iniziativa relativa al fenomeno Coronavirus 2019-nCoV, il misterioso virus che in Cina ha già fatto 19 vittime e centinaia di contagiati. L’unità di crisi, a cui ha partecipato il ministro della Salute Roberto Speranza, sarà attiva 24 ore su 24, anche se al momento non risultano casi di contagio in Italia. “Nella prima riunione ...

Virus cinese - morti raddoppiate : medici di base allertati sui rischi della nuova polmonite : Che cos'è il coronaVirus di Wuhan, il nuovo Virus che viene dalla Cina è sta mettendo in allarme tutto il Mondo. Uno schema...

Virus Cina : riunita la task force al Ministero della Salute : Si è riunita questa mattina al Ministero della Salute la task force operativa per adottare ogni misura necessaria a fronteggiare l’emergenza del coronaVirus, il Virus proveniente dalla Cina. “Il Servizio Sanitario Nazionale – ha detto il ministro Speranza che ha presieduto la riunione – è dotato di professionalità, competenze ed esperienze adeguate ad affrontare ogni evenienza. Stiamo seguendo con la massima ...

Gianni Rezza - l’infettivologo dell’Iss sul Virus cinese : «Meno aggressiva della Sars. Gravità da approfondire» : Sei vittime accertate. Il numero delle persone contagiate sale a 77 per un totale di 300. E in Australia un uomo è in quarantena dopo essere tornato di recente da una visita a Wuhan

Virus della polmonite cinese : cosa bisogna sapere e perché fa paura : Wuhan, grande città della Cina. Diverse persone che sono state al mercato locale del pesce e della fauna sviluppano una “nuova” forma di polmonite. Poi, progressivamente il numero delle persone infettate cresce, con alcuni morti. Ma, soprattutto, compaiono i primi casi in altri Paesi, dal Giappone alla Thalinadia passando per la Corea del Sud, l’Australia e gli Usa. Tutto in poche settimane. E ora cresce la paura per il Virus che, a quanto si ...

Virus cinese - scanner a Fiumicino per il controllo della febbre : giovedì primo volo da Wuhan a Roma : Da giovedì 23 gennaio all'aeroporto di Fiumicino saranno attivi gli scanner per il controllo della temperatura corporea. La misura è stata decisa dal ministero della Salute in occasione del primo volo proveniente da Wuhan, in Cina, considerato l'epicentro del Virus. I passeggeri dovranno anche rispondere a un questionario sui loro spostamenti.Continua a leggere

Gianni Rezza - l’infettivologo dell’Iss sul Virus cinese : «Meno aggressiva della Sars. Gravità da approfondire» : Sei vittime accertate. Il numero delle persone contagiate sale a 77 per un totale di 300. E in Australia un uomo è in quarantena dopo essere tornato di recente da una visita a Wuhan

Primo caso negli Usa - ora il Virus della Cina preoccupa anche l’Europa : Il virus della Cina preoccupa anche l’Europa. Confermato il contagio interpersonale, massima attenzione negli aeroporti per i turisti cinesi in viaggio per il capodanno lunare. La Cina continua a fare i conti con l’emergenza sanitaria legata al virus che in pochi giorni ha contagiato centinaia di persone. Le autorità cinesi hanno confermato la possibilità di contagio da persona a persona e anche in Europa aumenta il livello di ...