Virus dalla Cina, controlli a Roma Fiumicino su volo proveniente da Wuhan (Di giovedì 23 gennaio 2020) Virus dalla Cina, controlli all’aeroporto di Roma Fiumicino sui passeggeri provenienti da Wuhan, la città della Cina in cui è iniziato il contagio. Roma, controlli all’aeroporto di Fiumicino su uno volo proveniente da Wuhan. Massima allerta anche in Italia per il Virus proveniente dalla Cina (come si trasmette e quali sono i sintomi). Dopo che le autorità cinesi hanno confermato la trasmissione da uomo a uomo e dopo che si sono registrati casi di contagio anche negli Stati Uniti e in Russia, l’Europa ha attivato la macchina della prevenzione e ha messo in moto il sistema sanitario per evitare il diffondersi del Virus. https://it.wikipedia.org/wiki/CoronaVirus#/media/File:CoronaViruses 004 lores.jpg Virus dalla Cina, controlli all’aeroporto di Roma Fiumicino All’aeroporto di Roma Fiumicino è stato attivato il sistema di controllo dei passeggeri ... newsmondo

