Virus dalla Cina, caso sospetto a Bari (Di giovedì 23 gennaio 2020) Virus Cina, primo caso sospetto in Italia. Si tratta di una cantante di Bari reduce da un tour che ha toccato anche la località di Wuhan, focolaio dell’epidemia. Lo spettro del Virus delle Cina arriva anche in Italia, dove si registra un caso sospetto a Bari, dove una donna di ritorno da Wuhan si è recata in Pronto Soccorso con sintomi influenzali, che sono gli stessi del coronaVirus. Virus Cina, primo caso sospetto in Italia Una donna è stata ricoverata al Policlino di Bari per sospetto contagio da coronaVirus. La donna era stata in Cina e nel corso del suo tour era stata anche a Wuhan. La donna barese proveniente dalla Cina ha registrato i sintomi influenzali: febbre e tosse. Si tratta però degli stessi sintomi del Virus della Cina che ha scatenato una vera e propria emergenza sanitaria internazionale, con controlli anche negli aeroporti europei. Avviate le ... newsmondo

Agenzia_Ansa : Possibile caso del virus cinese anche a San Pietroburgo. Il trasporto pubblico di #Wuhan si ferma temporaneamente p… - RaiNews : E' l'ultimo volo partito dalla città cinese prima del blocco totale dei trasporti - myrtamerlino : 616 i casi di contagio. 25 le persone morte. Affogati dalla #campagnaelettorale rischiamo di sottovalutare il nuovo… -