Virus dalla Cina: annunciate le direttive del ministero della Salute (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nella mattinata del 23 gennaio il ministero della Salute ha riunito un’apposita task force al fine di coordinare le operazioni di prevenzione per il Virus proveniente dalla Cina che in questi giorni ha scatenato il panico in tutto il mondo. Contestualmente, la Direzione generale della prevenzione sanitaria ha diramato una serie di direttive per chiunque abbia dubbi in merito al coronaVirus 2019 nCoV; su come gestire gli eventuali sintomi e a chi rivolgersi in caso di trasmissione della malattia. Virus Cina: le direttive del ministero All’interno delle sue direttive, la Direzione generale della prevenzione sanitaria specifica innanzitutto che i coronaVirus sono una famiglia di Virus responsabili di alcune malattie di tipo respiratorio come ad esempio la sindrome respiratoria mediorientale (Mers) e la sindrome respiratoria acuta grave (Sars). Attualmente il coronaVirus ... notizie

