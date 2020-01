Virus cinese, sintomi e contagio: a cosa dobbiamo fare attenzione? (Di giovedì 23 gennaio 2020) È partito dalla Cina il Virus che sta allarmando il mondo intero. Trasmesso dai pipistrelli ai rettili, e dai rettili all’essere umano, il Virus denominato 2019-nCoV ha già registrato 616 casi e 25 morti. Un numero in continua crescita che ha portato Pechino e Macaco a cancellare le celebrazioni del Capodanno. È proprio il ‘salto di specie’ (dai pipistrelli ai serpenti) ad aver reso tanto potente il Virus con nuovi recettori in grado di legarsi alle cellule umane. In che modo? Attraverso il sistema respiratorio. Siamo infatti di fronte ad un coronaVirus, cioè uno di quei patogeni responsabili delle infezioni respiratorie (a partire dal raffreddore fino alla SARS). Quali sono i sintomi per riconoscere il Virus cinese? Questa è la domanda che inizia a preoccupare anche la popolazione Italiana. Il problema è proprio questo: il nuovo coronaVirus manifesta praticamente gli ... velvetgossip

Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA - Agenzia_Ansa : Virus cinese, primo caso a Hong Kong. L'uomo era arrivato da Wuhan in treno #ANSA - Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus -