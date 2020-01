Virus cinese, è il caos. Per l’Oms “non c’è emergenza internazionale, almeno per ora”. Il caso di Bari sembra scongiurato, ma mancano degli esami (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’Organizzazione mondiale della sanità si è ufficialmente espressa in merito all’ormai non più misterioso Virus proveniente dalla Cina e appartenente alla famiglia delle CoronaVirus. Secondo l’Oms “non è il momento” di dichiarare un’emergenza di salute pubblica internazionale per l’epidemia causata dal 2019-nCoV in Cina, che per il momento non ha causato contagi uomo-uomo fuori dal paese. Per ora, dunque, l’Oms non raccomanda ampie restrizioni ai viaggi e al commercio. “Non dichiaro un’emergenza di salute pubblica internazionale“, ha affermato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus a seguito di una nuova riunione, che segue a quella di ieri, del Comitato d’emergenza indetta per valutare la portata dell’epidemia del nuovo Virus. Per il presidente del Comitato dell’Oms, ... meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA - Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus - Agenzia_Ansa : Virus cinese, primo caso a Hong Kong. L'uomo era arrivato da Wuhan in treno #ANSA -