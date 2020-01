Virus cinese: arrivato all’uomo dai serpenti. Pechino chiude Città proibita e sospende il Capodanno (Di giovedì 23 gennaio 2020) Intanto a Fiumicino sono transitati in un canale sanitario dedicato, lontano dalle aree di transito degli altri passeggeri in arrivo, i 202 viaggiatori provenienti dalla Città cinese di Wuhan, epicentro del coronaVirus. A loro sono state applicate per la prima volta le procedure disposte dalle autorità dopo la diffusione del contagio firenzepost

Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA - Agenzia_Ansa : Virus cinese, primo caso a Hong Kong. L'uomo era arrivato da Wuhan in treno #ANSA - Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus -