Virus Cina: termoscanner a Fiumicino per 200 arrivati da Wuhan (Di giovedì 23 gennaio 2020) Controlli sanitari con un termoscanner per il controllo della temperatura corporea sono stati attivati questa mattina all'alba all'aeroporto di Fiumicino per gli oltre 200 viaggiatori provenienti da Wuhan, la città della Cina epicentro del CoronaVirus. Per la prima volta è stato attivato il percorso sanitario disposto dall'Usmaf del ministero della Salute. ​ agi

