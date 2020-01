Virus Cina, prime analisi escludono contagio donna di Bari (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una donna di Bari proveniente dalla zona della città di Wuhan, Cina, è stata ricoverata al Policlinico del capoluogo pugliese dopo aver mostrato, al Pronto soccorso, sintomi influenzali quali tosse e febbre che potrebbero rivelare un caso sospetto di coronaVirus (COSA SAPPIAMO - I SINTOMI - I Virus DEGLI ULTIMI 25 ANNI: FOTO). I primi riscontri farebbero però escludere un contagio da coronaVirus cinese. Secondo quanto si apprende, i sanitari avrebbero individuato un'altra patologia. Le analisi sono ancora in corso e i campioni sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per la conferma definitiva. Di ritorno da un tour in Oriente A quanto si è appreso, si tratta di una cantante della provincia barese di ritorno da un tour in Oriente che ha toccato anche l'area della città cinese dove ha avuto origine il Virus. Sono state quindi attivate, come da ... tg24.sky

