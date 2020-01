Virus Cina, gli esperti italiani: “Attenzione ma senza allarmismo” (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Sebbene la situazione non sia tale da generare un allarme generale, è tuttavia il caso di essere particolarmente prudenti e seguire l’evoluzione dei focolai con particolare attenzione. A tal fine contiamo di fornire il nostro contributo anche informando la popolazione con obiettività scientifica, poichè la corretta informazione è parte di una appropriata strategia di prevenzione”. E’ quanto sottolinea su “Epicentro” il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto superiore di Sanita’, Gianni Rezza, che fa un primo aggiornamento sul nuovo CoronaVirus recentemente emerso in Cina, nella città di Wuhan. “Questo Virus, che avrebbe fatto un salto di specie dall’animale all’uomo – spiega – si trasmette ora da persona a persona per contatto ravviCinato. Informazioni sulla sua contagiosità, sulla ... meteoweb.eu

