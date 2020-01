Virus Cina | caso sospetto a Bari | prime analisi negative | Oms | presto per

Virus Cina, caso sospetto a Bari: prime analisi negative<br>Oms: "presto per dichiarare un'emergenza globale" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Aggiornamento - Le prime analisi effettuate al Policlinico di Bari hanno ridimensionato il caso della donna ricoverata nel reparto di malattie infettive del capoluogo pugliese. L'azienda ospedaliera, infatti, per il momento esclude si tratti del coronaVirus:"In base agli esami microbiologici effettuati è stata individuata una positività per Micoplasma. Tale diagnosi è clinicamente compatibile con la sintomatologia presentata dalla paziente e non dissimile dalla malattia causata dal coronaVirus. Si resta in attesa comunque degli ulteriori accertamenti in corso per la precisazione diagnostica definitiva".I campioni sono comunque stati inviati all'Ospedale Spallanzani di Roma, l'Istituto Nazionale Malattie Infettive, per ulteriori analisi.Virus Cina, caso sospetto a BariL'Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico di Bari ha segnalato oggi "un caso di sospetta infezione da ... blogo

