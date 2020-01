Virus Cina, caso sospetto a Bari. Oms: "presto per dichiarare un'emergenza globale" (Di giovedì 23 gennaio 2020) L'Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico di Bari ha segnalato oggi "un caso di sospetta infezione da coronaVirus 2019-nCov". La persona che potrebbe essere stata infettata è una donna della provincia di Bari che è da poco rientrata dalla Cina, precisamente dalla metropoli cinese di Wuhan dove è stato registrato il focolaio. Il Policlinico ha precisato che sono state "adottate tutte le procedure di prevenzione previste" e che la paziente "si trova attualmente in isolamento respiratorio e da contatto presso il reparto di malattie infettive" dove "sta ricevendo le cure necessarie in attesa di conoscere gli esiti degli esami diagnostici di conferma".È sempre di oggi la notizia di 4 cittadini cinesi finiti sotto osservazione in Scozia, mentre è stata smentita la presenza di un caso sospetto in Francia.In attesa di conferme e smentite, è importante evitare di lasciarsi prendere ... blogo

