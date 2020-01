Virus Cina, atterrato a Fiumicino il volo con 202 passeggeri: falso allarme prima della partenza (Di giovedì 23 gennaio 2020) Cresce l’allerta per il CoronaVirus, che sta mettendo in ginocchio Wuhan. Dalla città cinese è atterrato a Roma, al Leonardo da Vinci di Fiumicino, con un’ora d’anticipo, il volo con a bordo 202 passeggeri provenienti dalla provincia centro-orientale di Hubei. Alle persone, per la prima volta, sono state applicate tutte le procedure disposte dalle autorità per prevenire il diffondersi del contagio. Ai passeggeri del volo di linea, diretto della China Southern Airlines Cz 645, atterrato alle 4.50 da noi, è stata controllata la temperatura corporea con scanner particolari, capaci di registrare eventuali alterazioni. Virus Cina, atterrato a Fiumicino il volo con 202 passeggeri: falso allarme prima della partenza «Hanno controllato il nostro stato di salute ci hanno misurato febbre sia a bordo che in aeroporto e poi abbiamo compilato alcune schede sui nostri spostamenti ... urbanpost

Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul Virus cinese - GUARDA LA GRAFICA #coronavirus #ANSA - Linkiesta : Il #Coronavirus si sta diffondendo in tutto il Sud Est asiatico provocando una polmonite di origine virale. Per le… - Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA -