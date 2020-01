Virus Cina: arrivato all’uomo dai serpenti. Sale il numero dei morti, mentre il virologo avverte: “Potrebbe arrivare anche in Italia” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Virus Cina arrivato all’uomo dai serpenti, il virologo avverte: “Arriverà anche in Italia” Il misterioso Virus che si è diffuso in Cina e che ha già ucciso 25 persone è arrivato all’uomo dai serpenti, mentre il virologo Guido Antonelli avverte: “L’Italia si deve preparare al contagio”. A scoprire la mutazione del Virus è stata un’analisi genetica pubblicata sul Journal of Medical Virology e realizzata da Wei Ji, Wei Wang, Xiaofang Zhao, Junjie Zai, e Xingguang Li, delle università di Pechino e Guangxi. Secondo lo studio, condotto su campioni del Virus provenienti da diverse località della Cina e da diverse specie ospiti, il Virus, così come accaduto con la Sars e l’influenza aviaria, è stato trasmesso all’uomo dopo dagli animali, in questo caso i serpenti, dopo una mutazione. “I risultati della nostra analisi ... tpi

Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus - Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul Virus cinese - GUARDA LA GRAFICA #coronavirus #ANSA - Linkiesta : Il #Coronavirus si sta diffondendo in tutto il Sud Est asiatico provocando una polmonite di origine virale. Per le… -